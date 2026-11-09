Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа и его команды в мире по Украине. Мы это безусловно ценим», — сказал Шойгу.

Напомним, новый раунд переговоров Москвы, Вашингтона и Киева должен начаться во вторник, 10 ноября. Кремль назвал состав российской делегации в Абу-Даби. Помимо Владимира Мединского, в неё вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Координировать дипломатический процесс будет помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.