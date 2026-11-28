Сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал воук-повестку величайшей угрозой человечеству и предположил, что западные страны используют её для сокращения населения планеты. Такое мнение постановщик высказал в беседе с РИА «Новости».

«Величайшей угрозой является воук-повестка, для нее характерен нигилизм, потому что у неё нет своих идеалов и своих целей», — заявил режиссёр.

По мнению Кустурицы, распространение подобных идей происходит на фоне усиливающегося экономического неравенства. Он отметил, что всё меньшая часть населения сосредотачивает в своих руках всё больше материальных благ, тогда как социальные проблемы остаются нерешёнными.

Режиссёр также утверждает, что западные элиты рассматривают сокращение численности населения как способ решения глобальных проблем. Воук-повестку он назвал одним из предполагаемых инструментов достижения этой цели.

Термин woke первоначально использовался для обозначения осведомлённости о расовой и социальной несправедливости. Позднее он стал применяться шире, в том числе в политических спорах вокруг идентичности, дискриминации и общественных ценностей.