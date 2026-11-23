Сербский режиссёр Эмир Кустурица задумался о новом кинопроекте, главным героем которого мог бы стать президент России Владимир Путин. Постановщик признался, что с удовольствием взялся бы за фильм о российском лидере, однако для этого необходимо согласие самого главы государства. Об этом кинематографист рассказал ТАСС.

По словам Кустурицы, возможность создания такой картины напрямую зависит от желания Путина. Режиссёр дал понять, что лично заинтересован в проекте и готов вернуться к работе с российским президентом уже в рамках отдельного фильма.

«Если у него будет желание, тогда я с удовольствием сниму фильм», — заявил Кустурица.

Поводом для разговора о возможной новой картине стал недавний опыт сотрудничества режиссёра с российским лидером. Кустурица взял у Путина интервью для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», премьера которого состоялась 20 ноября. Ленту подготовили к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После беседы постановщик поделился впечатлениями от общения с президентом. По его словам, во время интервью ему удалось увидеть не только энергию российского лидера, но и тонкую, деликатную сторону его личности. Кустурица также признался, что разговор стал для него большим творческим вдохновением.