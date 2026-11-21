Сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал интервью с Владимиром Путиным огромным вдохновением и заявил, что увидел в российском президенте православную, славянскую душу. Беседа вошла в документальную картину о патриархе Кирилле.

По словам Кустурицы, участие главы государства предусматривалось ещё на этапе разработки проекта. Режиссёр стремился раскрыть не политический, а духовный образ российского лидера и показать его отношение к вере.

«Я хотел показать духовную сторону президента. И разговор с главой государства — это, безусловно, огромное вдохновение», — признался он в беседе с ТАСС.

Постановщик подчеркнул, что православие невозможно объяснить исключительно рациональными доводами. По его убеждению, фундаментом веры служат человеческая совесть и душа. Беседа с Путиным, считает Кустурица, лишь укрепила его представление о значении духовных традиций для России.

Режиссёр также отметил, что православная культура остаётся одним из важнейших источников внутренней силы российского государства.

Документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель» создавался в нескольких странах. В него вошли разговоры с представителями Русской православной церкви в Нью-Йорке, Риме, Лондоне, Париже, Иерусалиме, Дамаске и других городах. Среди участников проекта также оказались Никита Михалков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Телевизионная премьера состоялась 20 ноября и была приурочена к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла.