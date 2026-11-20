Президент России Владимир Путин подарил патриарху Кириллу икону Рождества Христова современного письма в честь его 80-летия. Глава государства лично вручил подарок предстоятелю РПЦ.

«Вы тоже дарите мне иконы. А вот это современный образец нашего иконописного искусства. Все традиции, всё соблюдено», — сказал российский лидер, представляя подарок.

Икона выполнена в редком жанре паломнической иконописи и отличается необычной композицией. Её центральная часть имеет крестообразную форму, а в середине расположен медальон со сценой Рождества Христова.

Вокруг главного изображения размещены небольшие живописные композиции — так называемые клейма. На них представлены евангельские сюжеты, посвящённые важнейшим событиям земной жизни Иисуса Христа.

Несмотря на современное исполнение, подаренный образ сохраняет традиционные принципы православной иконописи, на что отдельно обратил внимание президент.