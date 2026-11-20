Президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Встреча прошла в патриарших палатах Московского Кремля.

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием и подарил ему белые розы. Видео © Пресс-служба Кремля

Глава государства по традиции преподнёс предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

Ранее в пятницу Путин поздравил патриарха с днём рождения по телефону. Кроме того, президент дал интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма, посвящённого 80-летию главы РПЦ.