Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием и подарил ему белые розы
Президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Встреча прошла в патриарших палатах Московского Кремля.
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием и подарил ему белые розы. Видео © Пресс-служба Кремля
Глава государства по традиции преподнёс предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.
Ранее в пятницу Путин поздравил патриарха с днём рождения по телефону. Кроме того, президент дал интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма, посвящённого 80-летию главы РПЦ.
Ранее Life.ru писал, что в день 80-летия патриарха Кирилла Владимир Путин присудил ему Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год. Соответствующий указ президент подписал 20 ноября.
Обложка © Пресс-служба Кремля