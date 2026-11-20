Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного гражданина Москвы в день своего 80-летия. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил предстоятеля РПЦ с юбилеем, сообщается на официальном сайте Московского патриарха.

Градоначальник поздравил предстоятеля Русской православной церкви от имени москвичей и поблагодарил за многолетнюю работу по сохранению духовных ценностей, восстановлению храмов и церковных реликвий. Собянин подчеркнул, что Москва вновь стала златоглавой во многом благодаря усилиям патриарха.

«Желаем нашему патриарху здоровья, дальнейшей активной деятельности на благо Москвы, москвичей, нашей Родины», — сказал мэр.

Отдельно Собянин отметил вклад главы РПЦ в укрепление межконфессионального мира и согласия. По его словам, предложение присвоить патриарху звание почётного гражданина столицы он лично внёс в Московскую городскую думу, где инициативу поддержали единогласно.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников зачитал постановление от 20 ноября 2026 года. В документе среди оснований для награждения названы сохранение историко-культурного наследия Москвы, развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, укрепление согласия между представителями разных конфессий, а также многолетняя благотворительная деятельность.

Патриарх Кирилл поблагодарил городские власти и депутатов за оказанную честь. Он признался, что тронут таким вниманием, и подчеркнул важность сотрудничества церкви и столичного руководства в духовном воспитании жителей Москвы.

«В этих решениях вижу несомненно внимательное отношение властей города Москвы, потому что сегодня Русская православная церковь стремится делать все для духовного воспитания москвичей, от которого, конечно, зависит очень многое», — отметил предстоятель РПЦ.

Звание «Почётный гражданин города Москвы» впервые учредили в 1866 году. После революции его упразднили, а в 1995 году восстановили. Согласно материалам столичной мэрии, с момента учреждения этого звания его удостоился 31 человек.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. В 1969 году принял монашеский постриг, а в 2009 году был избран патриархом Московским и всея Руси.