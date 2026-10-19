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Опубликовано 19 октября, 22:13

Мирзиёев вручил Рубио государственную награду за развитие отношений США и Узбекистана

Мирзиёев наградил Марко Рубио орденом «За выдающиеся заслуги»

Обложка © Президент республики Узбекистан

Обложка © Президент республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственному секретарю США Марко Рубио орден «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги»). Американский дипломат получил государственную награду за вклад в развитие стратегического партнёрства двух стран. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики.

В документе говорится о заслугах Рубио в расширении политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Ташкентом и Вашингтоном. Отдельно отмечена его поддержка инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности в Центральной Азии.

Рубио прибыл в Самарканд 18 октября. На следующий день он участвовал во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате C5+1. В Самарканде также прошли заседание Американо-узбекского делового и инвестиционного совета и бизнес-форум с участием представителей примерно 300 американских компаний.

Орден «Буюк хизматлари учун» входит в число государственных наград Узбекистана. Рубио удостоен его за вклад в развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между двумя странами.

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Узбекистан и США договорились о реализации совместных проектов на 12 миллиардов долларов. По итогам деловых переговоров в Самарканде стороны заключили 54 соглашения, охватывающих промышленность, добычу полезных ископаемых, транспорт и высокие технологии.

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Алена Пенчугина
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