Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд

Узбекистан и США договорились о реализации совместных проектов на 12 миллиардов долларов. По итогам деловых переговоров в Самарканде стороны заключили 54 соглашения, охватывающих промышленность, добычу полезных ископаемых, транспорт и высокие технологии. Об этом пишет Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет модернизация транспортной системы республики. Американская GE Aerospace займётся поставками двигателей для новых самолётов Uzbekistan Airways. Параллельно с компанией Wabtec планируется наладить производство железнодорожной техники и комплектующих непосредственно в Узбекистане.

Значительная часть договорённостей касается освоения месторождений критически важных минералов. К проектам привлекут ReElement Technologies, Traxys и Trafigura. Сотрудничество предусматривает не только добычу и поставки сырья, но и внедрение технологий его переработки. Узбекские власти рассчитывают таким образом развивать собственные производственные мощности и компетенции в горнодобывающей отрасли.

Ещё одно направление связано с выходом местных предприятий на международные финансовые рынки. В этом им должны помочь Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock. Предполагается, что взаимодействие с крупными финансовыми организациями позволит привлекать зарубежных инвесторов и находить средства для масштабных инфраструктурных проектов.

Американские технологии также намерены использовать в здравоохранении, сельском хозяйстве и цифровой инфраструктуре. В частности, сотрудничество с Amazon Leo предполагает развитие спутниковой связи, GE HealthCare — внедрение современного медицинского оборудования, а Valmont Industries — повышение эффективности аграрного производства.

Помимо этого, пакет соглашений включает инициативы в энергетике и образовании. Всего в деловой программе в Самарканде приняли участие представители более 400 компаний, включая свыше 100 американских предприятий, около 100 компаний из других государств Центральной Азии и 200 организаций Узбекистана.

В узбекском министерстве подчеркнули, что следующим этапом станет практическая реализация подписанных документов. Объявленные 12 миллиардов долларов представляют собой стоимость запланированных проектов, а не объём уже поступивших в экономику страны инвестиций.

Ранее Life.ru рассказывал о прибытии госсекретаря США Марко Рубио в Самарканд для участия в переговорах с пятью странами Центральной Азии. Американский дипломат приехал в Узбекистан 18 октября вместе с супругой Джанетт. В программу визита вошли встреча в формате C5+1 и заседание Американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Среди главных тем переговоров назывались расширение торговли, привлечение инвестиций и доступ к минеральным ресурсам региона.