Узбекистан нацелился на Луну и Марс: страна присоединилась к космическому проекту США

Узбекистан присоединился к международным «Соглашениям Артемиды», разработанным по инициативе США для мирного освоения космоса. Документ, регулирующий принципы сотрудничества при исследовании Луны, Марса, комет и астероидов, подписали глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом узбекистанский министр сообщил в Telegram.

«По итогам двусторонних переговоров совместно с госсекретарём США Марко Рубио подписали «Соглашения Артемиды», определяющие принципы сотрудничества в мирном исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов», — написал Саидов.

По словам главы узбекистанского внешнеполитического ведомства, присоединение к документу откроет стране дополнительные возможности для сотрудничества с NASA и космическими агентствами других государств. Речь идёт в том числе о подготовке национальных специалистов, обмене опытом и передаче космических технологий.

Узбекистан стал 77-м государством, присоединившимся к инициативе. Подписание состоялось в Самарканде, куда Рубио прибыл для переговоров с руководством республики и участия во встрече министров иностранных дел центральноазиатских государств и США в формате C5+1.

«Соглашения Артемиды» были разработаны NASA совместно с Госдепартаментом США и международными партнёрами в 2020 году. Они представляют собой свод добровольных принципов, предусматривающих мирное использование космического пространства, прозрачность исследований, обмен научной информацией и помощь астронавтам в чрезвычайных ситуациях.

Документ связан с американской космической программой Artemis, предполагающей возвращение человека на Луну и создание условий для последующих пилотируемых полётов к Марсу. При этом присоединение к соглашениям само по себе не означает участия страны в конкретной экспедиции или обязательства отправить собственных астронавтов.