Патриаршее служение в России можно сравнить с защитой Родины. Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», снятого к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Патриарх в силу своего положения является одним из главных защитников Отечества», — подчеркнул президент РФ.

Путин также пожелал предстоятелю Русской православной церкви сохранить неиссякаемую энергию и продолжать служение на благо российского народа и страны. Юбилей патриарх Кирилл отмечает 20 ноября.