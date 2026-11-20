Путин назвал патриарха Кирилла одним из главных защитников Отечества
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Патриаршее служение в России можно сравнить с защитой Родины. Такое мнение российский лидер Владимир Путин высказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», снятого к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Патриарх в силу своего положения является одним из главных защитников Отечества», — подчеркнул президент РФ.
Путин также пожелал предстоятелю Русской православной церкви сохранить неиссякаемую энергию и продолжать служение на благо российского народа и страны. Юбилей патриарх Кирилл отмечает 20 ноября.
Ранее Life.ru сообщал, что патриарх Кирилл получил звание почётного гражданина Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил предстоятеля РПЦ с юбилеем и поблагодарил за вклад в восстановление храмов, сохранение духовных ценностей и укрепление межконфессионального согласия. По словам градоначальника, именно он предложил присвоить патриарху почётное звание, а депутаты Мосгордумы единогласно поддержали инициативу.