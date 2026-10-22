Квадрокоптер рухнул на строение в Татарстане и обошёлся компании в 6,25 млн рублей

В Татарстане сельскохозяйственный квадрокоптер во время испытательного полёта потерял связь с оператором и рухнул на строение, причинив ущерб в шесть миллионов рублей. Запуск оказался незаконным — предприятие не получило разрешения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл летом в Пестречинском районе. Сотрудники частной компании испытывали беспилотник, однако во время полёта управление было потеряно. Аппарат упал в селе Ковали и повредил строение.

После вмешательства транспортного прокурора предприятие возместило собственнику недвижимости шесть миллионов рублей ущерба. Помимо компенсации, компании пришлось ответить за нарушение авиационных правил.

Суд привлёк организацию к административной ответственности и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Таким образом, общие расходы предприятия из-за неудачного испытания составили 6,25 миллиона рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 октября обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке. По словам губернатора Игоря Артамонова, в здании оказалось повреждено остекление. На место прибыли экстренные службы, которые приступили к оценке последствий происшествия.