«Росатом» и РЖД завершают подготовку дорожной карты развития квантовых технологий до 2036 года. Документ создаётся по поручению президента России Владимира Путина и должен определить дальнейшее развитие совместного проекта двух компаний. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью отраслевой газете «Страна Росатом».

В рамках сотрудничества стороны разделили направления работы. РЖД отвечает за развитие квантовой связи, а «Росатом» сосредоточился на квантовых вычислениях, алгоритмах и сенсорах. Параллельно компании ищут зарубежных партнёров для расширения проекта.

«Мы вместе с РЖД реализуем большой квантовый проект», — сообщил Лихачёв.

По его словам, российский лидер положительно оценил результаты сотрудничества и поручил ему вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым представить долгосрочный план развития технологий. Руководитель «Росатома» рассчитывает, что совместная работа продолжится и после 2036 года.

Ещё одним направлением партнёрства стали цифровые решения для логистики. Компании разрабатывают сервисы, которые должны повысить эффективность транспортных перевозок. Лихачёв считает, что совместный проект способен войти в число лучших в мире, однако конкретные сроки его реализации пока не раскрываются.

Кроме того, глава «Росатома» допустил возвращение к идее создания атомного локомотива. Проект под названием «Атомоход» задумывали ещё во времена физика Игоря Курчатова, а в 1980-х годах инженеры определились с его техническим обликом. Однако построить опытный образец тогда не удалось: существовавшие технологии не позволяли создать ядерную установку с подходящими для локомотива массой и габаритами.

«Я очень надеюсь, что в ближайших десятилетиях мы вернёмся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», — поделился Лихачёв.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина с главой Газпромбанка Андреем Акимовым. В ходе переговоров 26 октября обсуждалась поддержка отечественных научных разработок. Акимов рассказал, что банк создал исследовательские центры в области квантовых технологий, накопления энергии и биомедицины. Организация сотрудничает более чем со 100 российскими университетами и помогает внедрять перспективные разработки в промышленность.