Путин провёл встречу с главой Газпромбанка Андреем Акимовым

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. Руководитель банка рассказал о финансовых результатах, инфраструктурных проектах и поддержке научных исследований. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин отметил, что Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков страны. Акимов подтвердил, что активы организации достигли 17,6 триллиона рублей, а её капитал составляет 1,8 триллиона. По итогам прошлого года банк получил 130 миллиардов рублей прибыли.

По словам Акимова, российская банковская система сохраняет устойчивость. Он также сообщил, что 95% кредитного портфеля Газпромбанка приходится на крупные промышленные предприятия. Среди основных направлений финансирования — машиностроение, химическая отрасль, атомная промышленность и сельское хозяйство.

Особое внимание банк уделяет развитию инфраструктуры, на которую уже направлено более триллиона рублей. Средства вкладываются в строительство мостов, автомобильных дорог, железнодорожных тоннелей и научно-производственных объектов. В качестве примера Акимов привёл современный университетский кампус на Сахалине, рассчитанный на 2,5 тысячи студентов. Жильё для 1,5 тысячи учащихся уже подготовлено.

Отдельной темой переговоров стало финансирование научных разработок. Газпромбанк сотрудничает более чем со 100 российскими университетами и помогает превращать перспективные исследования в промышленные технологии. Как пояснил Акимов, для этого необходимы не только кредиты, но и инвестиции в капитал. Соответствующие финансовые инструменты банк прорабатывает совместно с Центробанком.

Кроме того, Газпромбанк создал исследовательские центры в области квантовых технологий, накопления энергии и биомедицины. В последнем работают более 40 иностранных специалистов, приехавших в Россию.

Акимов выразил уверенность в дальнейшем развитии банковской системы и её способности финансировать экономику при смягчении денежно-кредитной политики. По его оценке, в прошлом году российские банки обеспечили от 50 до 70 триллионов рублей вложений в экономику.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин рассказал о регулярных встречах с представителями банков и бизнеса. На Восточном экономическом форуме президент подчеркнул, что внимательно следит за оценками экономической ситуации, которые дают предприниматели и финансисты. По его словам, принимаемые решения должны обеспечить стабильность экономики и создать условия для дальнейшего роста инвестиций.