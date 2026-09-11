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Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:49

Путин завершил день встречей с главой банка БРИКС Руссефф

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин завершил пятничную серию переговоров встречей с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России с финансовой организацией.

В Кремле уточняли, что на переговорах с банком планируют рассмотреть финансирование перспективных проектов и инициативы, которые предложила Москва.

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До встречи с Руссефф Путин провёл двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

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Лия Мурадьян
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