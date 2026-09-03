«Всё знаю»: Путин рассказал о ежедневных встречах с банкирами и бизнесменами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса и банковского сектора и внимательно следит за их оценками экономической ситуации. По его словам, в споре между разными подходами удастся найти оптимальное решение, которое позволит сохранить стабильность и создать условия для инвестиций. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Да, я каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса, каждый день, и банковского сектора. Всё это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю», — сказал он.

По словам Путина, сейчас существуют разные точки зрения на дальнейшие решения. При этом глава государства рассчитывает, что в ходе обсуждения удастся выработать оптимальный вариант. Сохранение экономической стабильности, как подчеркнул президент, должно стать основой для дальнейшего роста инвестиционной активности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин оценил работу Правительства и ЦБ как попытку пройти «между Сциллой и Харибдой». Глава государства тогда отметил, что текущая политика должна привести к результатам, которые власти планировали ещё полтора-два года назад.