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Опубликовано 3 сентября, 08:44

«Всё знаю»: Путин рассказал о ежедневных встречах с банкирами и бизнесменами

Путин заявил о ежедневных встречах с бизнесом и банкирами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с представителями бизнеса и банковского сектора и внимательно следит за их оценками экономической ситуации. По его словам, в споре между разными подходами удастся найти оптимальное решение, которое позволит сохранить стабильность и создать условия для инвестиций. Об этом он сообщил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

«Да, я каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса, каждый день, и банковского сектора. Всё это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю», — сказал он.

По словам Путина, сейчас существуют разные точки зрения на дальнейшие решения. При этом глава государства рассчитывает, что в ходе обсуждения удастся выработать оптимальный вариант. Сохранение экономической стабильности, как подчеркнул президент, должно стать основой для дальнейшего роста инвестиционной активности.

Путин назвал повышение ключевой ставки сознательным решением
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Ранее Life.ru рассказывал, что Путин оценил работу Правительства и ЦБ как попытку пройти «между Сциллой и Харибдой». Глава государства тогда отметил, что текущая политика должна привести к результатам, которые власти планировали ещё полтора-два года назад.

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Милена Скрипальщикова
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