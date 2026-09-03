Квантовый интернет шагает на Восток: Путин поручил подключить столицы ДФО к 2030 году

К 2030 году квантовые коммуникации должны охватить все региональные столицы Дальнего Востока. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент сообщил, что протяжённость магистральной квантовой сети в России уже превысила 7800 километров. Сейчас она объединяет 27 регионов, включая 13 городов-миллионников.

Путин поручил правительству и РЖД продолжить развитие сети в восточном направлении. В перспективе столицы регионов Дальнего Востока должны войти в общий контур скоростного обмена информацией и данными.

«К 2030 году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц», — заявил президент.

По словам Путина, современная и надёжная инфраструктура станет основой новой пространственной модели развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее стало известно, что около 25 трлн рублей капитальных вложений привлекли регионы Дальнего Востока за 11 лет, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. По словам президента, за это время совокупный ВРП макрорегиона вырос более чем втрое, а инвестиционная активность, промышленность и строительство развивались быстрее среднероссийских темпов.