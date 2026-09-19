Квартира наполнялась дымом: Двухлетняя девочка разбудила спящую семью и спасла всех от гибели в Челябинске

Двухлетняя девочка разбудила всю семью во время ночного пожара в квартире в Челябинске и тем самым спасла своих родных. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Профессора Благих. На первом этаже загорелись вещи и кухонный гарнитур.

Проснувшаяся девочка 2024 года рождения разбудила родных. Взрослые взяли детей и успели покинуть опасную зону.

С отравлением продуктами горения в больницу доставили саму малышку и мальчика 2016 года рождения. В МЧС уточнили, что их состояние оценивается как удовлетворительное. Погибших нет.

Пожарные ликвидировали огонь на площади пяти квадратных метров. Предварительной причиной ЧП специалисты называют аварийный режим работы электрооборудования — сетевого фильтра.

Ночью к нему были подключены и оставлены без присмотра сразу три прибора: тостер, электрический чайник и микроволновая печь. В МЧС призвали не перегружать электросеть и сетевые фильтры, не оставлять включённую технику без присмотра и устанавливать дома автономные пожарные извещатели.

Ранее Life.ru рассказывал о другом пожаре на кухне в Челябинске, где школьница пыталась приготовить наггетсы. Загоревшееся масло она попробовала потушить водой, из-за чего пламя резко усилилось, однако тогда никто не пострадал.