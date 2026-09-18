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Опубликовано 18 сентября, 16:49

Сильный пожар охватил многоэтажный дом в Подмосковье

Мощный пожар охватил многоэтажный дом в ЖК «Белая дача» в подмосковных Котельниках. По данным SHOT, огонь возник на восьмом этаже и вырвался через окно, подъезд затянуло густым дымом. На месте работают спасатели, жильцов эвакуировали.

Пожар в подмосковных Котельниках. Видео © SHOT

По одной из версий, причиной пожара стал неисправный электрощиток. По словам соседей, первой огонь заметила 12-летняя девочка, которая находилась в квартире. Она босиком выбежала из дома.

Пожар на строительном рынке в Одинцове потушили спустя сутки
Пожар на строительном рынке в Одинцове потушили спустя сутки

Ранее сильный пожар разгорелся на территории автосервиса в Махачкале. Огонь распространился на площади около 200 «квадратов». Его уже потушили.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Обложка © SHOT

Матвей Константинов
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