Сильный пожар охватил многоэтажный дом в Подмосковье

Мощный пожар охватил многоэтажный дом в ЖК «Белая дача» в подмосковных Котельниках. По данным SHOT, огонь возник на восьмом этаже и вырвался через окно, подъезд затянуло густым дымом. На месте работают спасатели, жильцов эвакуировали.

Пожар в подмосковных Котельниках. Видео © SHOT

По одной из версий, причиной пожара стал неисправный электрощиток. По словам соседей, первой огонь заметила 12-летняя девочка, которая находилась в квартире. Она босиком выбежала из дома.

Ранее сильный пожар разгорелся на территории автосервиса в Махачкале. Огонь распространился на площади около 200 «квадратов». Его уже потушили.