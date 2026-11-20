Можно ли отменить дарение квартиры взрослому ребёнку, если после этого отношения испортились? На этот вопрос Life.ru ответил юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман.

«Просто потому, что испортились отношения, дарение не отменишь. Подарок отдают безвозвратно, и закон исходит именно из этого», — отмечает эксперт.

Отменить дарение можно только по основаниям из ст. 58 ГК РФ, и список там закрытый. Главное основание — одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. То есть речь не о ссорах или о том, что отношения испортились, а о насилии. И доказать его будет не так просто. Оскорбления, выселение на словах, хамство и т.д суды основанием для отмены не считают, практика здесь однозначна.

«Но на самом деле есть одна возможность, о которой мало кто знает. В самом договоре дарения можно прописать условие, что даритель вправе отменить дарение, если переживёт одаряемого. Но оговорка должна быть в договоре изначально», — поделился специалист.

Если оснований для отмены нет, иногда можно попробовать оспорить сам договор как недействительную сделку. Например, если пожилой человек подписал дарение, думая, что оформляет завещание или ренту, это будет заблуждение по ст. 178 ГК. Или если его обманули, пообещав уход и содержание, а потом выставили за дверь, то это обман. Тут важен срок — всего один год с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении. Но нужны доказательства: переписка, свидетели. Если на момент сделки у дарителя были проблемы со здоровьем, может помочь посмертная или прижизненная психиатрическая экспертиза.

Многие думают, что раз квартиру подарили, то родители там останутся. Но по закону даритель сохраняет право пользования только если это указано в договоре. Если такого пункта нет, новый собственник может поставить вопрос о выселении.

Поэтому, кто только собирается дарить квартиру детям, подумайте, нужно ли это делать сейчас. Если цель в том, чтобы квартира осталась ребёнку, есть завещание, и его можно изменить в любой момент. Если важна гарантия ухода, то договор пожизненного содержания с иждивением. А если всё-таки дарение, то хотя бы пропишите в договоре право пожизненного проживания и оговорку об отмене. Подарок нельзя забрать потому, что передумали, и об этом лучше знать изначально до сделки, а не после. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»