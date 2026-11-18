В Новосибирске мужчина и женщина обвиняются в убийстве 53-летней хозяйки квартиры, у которой снимали жильё. По версии следствия, они избили и задушили женщину после совместного застолья, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 7 ноября в одной из квартир Советского района. В тот день владелица жилья распивала спиртное вместе с 37-летним квартирантом и его 48-летней спутницей.

В какой-то момент между участниками застолья вспыхнула ссора. Как полагают следователи, арендаторы набросились на хозяйку, нанесли ей многочисленные телесные повреждения, после чего задушили.

Оставив женщину в квартире, мужчина и его сообщница скрылись с места происшествия. Впоследствии правоохранителям удалось установить их личности и задержать обоих.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Задержанным предъявили обвинение.