Квартиранты задушили хозяйку квартиры во время ссоры в Новосибирске
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В Новосибирске мужчина и женщина обвиняются в убийстве 53-летней хозяйки квартиры, у которой снимали жильё. По версии следствия, они избили и задушили женщину после совместного застолья, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла 7 ноября в одной из квартир Советского района. В тот день владелица жилья распивала спиртное вместе с 37-летним квартирантом и его 48-летней спутницей.
В какой-то момент между участниками застолья вспыхнула ссора. Как полагают следователи, арендаторы набросились на хозяйку, нанесли ей многочисленные телесные повреждения, после чего задушили.
Оставив женщину в квартире, мужчина и его сообщница скрылись с места происшествия. Впоследствии правоохранителям удалось установить их личности и задержать обоих.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Задержанным предъявили обвинение.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области женщина смертельно ранила собутыльника ножом после ссоры во время застолья. Тело 32-летнего мужчины обнаружили 16 ноября в квартире деревни Лукаши. По версии следствия, хозяйка жилья ударила гостя ножом в бедро, повредив артерию, из-за чего он умер от кровопотери.