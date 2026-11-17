В деревне Лукаши Ленинградской области 32-летний мужчина погиб от ножевого ранения. 16 ноября его тело нашли в квартире на Школьной улице. По подозрению в убийстве задержали 36-летнюю хозяйку квартиры. По версии следствия, мужчина пришёл к знакомой в гости. Они вместе выпивали и поссорились.

Женщина ударила гостя ножом в бедро и повредила артерию. Мужчина умер от кровопотери. При осмотре квартиры были изъяты ножи. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемую задержали, а следствие направило в суд ходатайство об аресте женщины, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на областное управление СК.