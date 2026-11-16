На севере Москвы посетитель бара несколько раз ударил ножом 40-летнего мужчину, который не разрешил ему погладить своего бульдога. Это произошло в ночь на 15 ноября на 3-й улице Ямского Поля, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, завсегдатай бара пришёл туда уже выпившим. Он взял кружку со спиртным и вышел на улицу. Увидев прохожего с бульдогом, мужчина захотел погладить пса. Хозяин запретил его трогать, но посетитель всё же дотронулся до собаки.

Мужчины поссорились. Посетитель бара ранил хозяина бульдога в живот. Сотрудники заведения разняли их и вызвали полицию. Пострадавший остаётся под наблюдением врачей, его состояние стабильное.