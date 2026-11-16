Пьяный москвич пырнул ножом хозяина бульдога, запретившего гладить свою собаку
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На севере Москвы посетитель бара несколько раз ударил ножом 40-летнего мужчину, который не разрешил ему погладить своего бульдога. Это произошло в ночь на 15 ноября на 3-й улице Ямского Поля, сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, завсегдатай бара пришёл туда уже выпившим. Он взял кружку со спиртным и вышел на улицу. Увидев прохожего с бульдогом, мужчина захотел погладить пса. Хозяин запретил его трогать, но посетитель всё же дотронулся до собаки.
Мужчины поссорились. Посетитель бара ранил хозяина бульдога в живот. Сотрудники заведения разняли их и вызвали полицию. Пострадавший остаётся под наблюдением врачей, его состояние стабильное.
Ранее на востоке Москвы сосед ранил мужчину ножом после случайного толчка плечом. В подъезде дома на Щёлковском шоссе 59-летний москвич задел другого жильца, когда шёл за внучкой в детский сад. Началась драка. Её остановила жена пострадавшего, она же вызвала полицию.