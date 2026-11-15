В Люберцах задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца, подтвердил подмосковный СК. По версии следствия, во время ссоры после совместного распития алкоголя он ударил родственника ножом в шею. От полученного ранения 65-летний мужчина скончался на месте.

Тело мужчины 1960 года рождения обнаружили 15 ноября в помещении консьержа на первом этаже многоэтажного дома. На место прибыли следователи, которые возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования правоохранители установили предполагаемую причастность к преступлению сына погибшего. По предварительным данным, между мужчинами произошёл конфликт во время распития спиртных напитков, который закончился смертельным нападением.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят с ним необходимые процессуальные действия. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи собирают и закрепляют доказательства, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о похожем трагическом происшествии в Подмосковье. В Лосино-Петровском двое мужчин погибли после конфликта, который, по предварительной версии следствия, произошёл во время совместного распития алкоголя. Мужчины нанесли друг другу ножевые ранения в область груди и шеи.