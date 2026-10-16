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Регион
Опубликовано 16 октября, 14:59

Квартиры, машины и кредиты: «Пухлому Казанове» дали срок за обман 24 россиянок на 30,9 млн

Брачного афериста Фролова приговорили к 8 годам за обман женщин почти на 31 млн

Обложка © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обложка © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге суд приговорил брачного афериста Дмитрия Фролова к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчину, известного как «пухлый Казанова», признали виновным по 24 эпизодам мошенничества, в том числе в особо крупном размере. Общий ущерб от его действий оценили в 30,9 млн рублей. Суд также обязал Фролова выплатить пострадавшим более 30 млн рублей с учётом компенсаций морального вреда.

По данным издания, Фролов на протяжении десяти лет ездил по России и обманывал женщин. На оглашение приговора пришли пострадавшие, среди них — Алина Миленная, которую аферист оставил без трёхкомнатной квартиры, автомобиля и с кредитом.

«Я пережила столько эмоций за всё это время поисков и следствия, что сейчас какой-то ярой ненависти к Фролову уже нет. Наоборот, я желаю ему поправить своё здоровье и похудеть», — заявила она после заседания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 44-летний житель Подмосковья знакомился с женщинами через сайты объявлений, входил к ним в доверие, а затем просил деньги или убеждал оформить кредиты. Среди его жертв оказались десятки женщин и даже несколько мужчин.

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Анастасия Никонорова
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