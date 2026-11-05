Стендап-комик Александр Незлобин*, переехавший в США, обзавёлся тремя квартирами общей стоимостью около миллиона долларов. Недвижимость артиста находится в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а суммарные налоги за годы владения жильём, по подсчётам Telegram-канала SHOT, приблизились к $25 тысячам.

Самая дорогая покупка комика — квартира площадью 114 квадратных метров в лос-анджелесском районе Мар-Виста. В мае 2025 года Незлобин* приобрёл её вместе с супругой Алиной за $825 тысяч. При этом большую часть суммы, $660 тысяч, пара взяла в ипотеку.

Квартира Незлобина* в Лос-Анджелесе. Фото © SHOT

Квартира Незлобина* в Лос-Анджелесе. Фото © SHOT

Квартира Незлобина* в Лос-Анджелесе. Фото © SHOT

В квартире две спальни, гостиная с камином и баром, отдельная прачечная и кухня с гранитными столешницами. Владельцам также доступны два парковочных места. Налог на эту недвижимость за первый год составил около $10,3 тысячи.

Ещё две квартиры Незлобин* приобрёл в Лас-Вегасе задолго до покупки жилья в Калифорнии. Первую он купил в 2017 году примерно за $85 тысяч. Сейчас её стоимость выросла до $154 тысяч. За время владения объектом артисту начислили почти $10 тысяч налогов.

Квартира Незлобина* в Лас-Вегасе. Фото © SHOT

Квартира Незлобина* в Лас-Вегасе. Фото © SHOT

Вторая квартира обошлась комику примерно в $110 тысяч в 2021 году. Жильё площадью более 60 квадратных метров расположено в закрытом жилом комплексе на западе Лас-Вегаса. За пять лет его стоимость снизилась до $78 тысяч, а ежегодный налог составляет около $900.

Общая текущая стоимость трёх объектов достигает примерно $1,06 млн. При этом значительная часть стоимости лос-анджелесской квартиры финансировалась ипотекой. Незлобин* живёт в США с 2022 года, продолжая выступать со стендапом. В августе 2026 года Министерство юстиции России включило его в реестр иностранных агентов.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о покупке Незлобиным* квартиры в Лос-Анджелесе. Жильё за $825 тысяч артист приобрёл с первоначальным взносом $165 тысяч, оформив оставшуюся сумму в кредит на 30 лет под 6,5% годовых. С учётом ипотечных платежей, страховки, коммунальных взносов и налога ежемесячные расходы на квартиру оценивались примерно в $5,5 тысячи.