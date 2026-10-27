«Не зло», но больше не продакшн: Незлобин* ликвидирует оставшийся бизнес на родине

Стендап-комик Александр Незлобин*, переехавший в США, ликвидирует свою последнюю российскую компанию — студию «Не зло продакшн», специализирующуюся на производстве фильмов и сериалов. Предприятие давно перестало приносить доход, а процедура его закрытия началась 7 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на совладельца компании, продюсера Дмитрия Нелидова.

По словам Нелидова, партнёры фактически забросили совместный бизнес ещё несколько лет назад. Однако официально прекратить деятельность студии долгое время не получалось из-за отсутствия Незлобина в России. После переезда в Соединённые Штаты в 2022 году комик больше не возвращался на родину.

Теперь вопрос удалось сдвинуть с мёртвой точки. Согласно данным ЕГРЮЛ, 7 октября 2026 года было принято решение о ликвидации ООО «Не зло продакшн», а ликвидатором назначен сам Дмитрий Нелидов. При этом Незлобин по-прежнему числится среди учредителей предприятия.

Компания появилась в августе 2021 года. Незлобину принадлежит половина её уставного капитала, составляющего 12 тысяч рублей. Вторым совладельцем выступает Нелидов, известный по работе над комедийными проектами «Я не шучу» и «Конец света». В его профессиональном портфолио также значатся сериалы «Король и Шут», «Последний министр» и «Пищеблок».

О финансовых трудностях студии сообщалось и ранее. По опубликованным данным, в первый год работы её выручка составила всего две тысячи рублей при расходах свыше 2,9 миллиона. В конце августа Нелидов признавал, что признание Незлобина иностранным агентом дополнительно осложнило ситуацию с бизнесом.

Минюст включил комика в соответствующий реестр 28 августа. Ведомство указало, что Незлобин распространял материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России, а также выступал против специальной военной операции.

Статус иноагента предусматривает особый порядок получения ряда доходов в России. В частности, деньги от творческой деятельности должны зачисляться на специальный рублёвый счёт, доступ к которому ограничен до исключения человека из реестра. Однако, по словам Нелидова, непосредственная причина ликвидации студии заключается в том, что партнёры уже давно перестали заниматься её развитием.

Ранее Life.ru сообщал, что Минюст признал Александра Незлобина* иностранным агентом. Решение было объявлено 28 августа 2026 года. В ведомстве отметили, что артист проживает за пределами России. Помимо Незлобина, в обновлённый реестр тогда включили ещё нескольких человек, проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь».

Больше новостей о российских знаменитостях, их бизнесе и карьере за рубежом — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.