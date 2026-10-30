Квартиры в Москве, дома в Крыму и люксовые авто: У экс-чиновника нашли активы на 350 млн

Бывший руководитель фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко рискует лишиться имущества на 350 миллионов рублей. Прокуратура региона потребовала передать государству дорогостоящие активы экс-чиновника и связанных с ним лиц. Соответствующий иск поступил в Советский районный суд Челябинска.

По версии надзорного ведомства, на протяжении 11 лет Тихоненко мог обеспечивать победу подконтрольных компаний в конкурсах на проведение капитального ремонта. Благодаря предполагаемой схеме аффилированные фирмы заключили договоры на сумму свыше миллиарда рублей. За содействие в распределении заказов бывший руководитель, как считают следователи, получал денежные вознаграждения от предпринимателей.

За годы работы в фонде Тихоненко и его окружение, по оценке прокуратуры, обзавелись более чем 60 объектами движимого и недвижимого имущества. Среди приобретений значатся столичная недвижимость, объекты в Крыму и автомобили премиального класса. Предполагается, что собственность регистрировали на родственников и доверенных лиц.

Карьеру в организации Тихоненко начал в 2014 году, последовательно занимая несколько руководящих постов. В марте 2025-го его задержали сотрудники ФСБ. Бывшему гендиректору предъявлены обвинения во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Ранее Life.ru сообщал об иске прокуратуры к бывшему заместителю начальника МВД Ставрополья на сумму свыше миллиарда рублей. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства недвижимость, транспорт и средства от продажи имущества. Законность происхождения активов предстоит оценить суду. Предварительное заседание по делу назначено на 2 ноября.