У экс-замглавы МВД Ставрополья через суд требуют изъять активы на 1 млрд рублей

Прокуратура Ставропольского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего заместителя начальника регионального управления МВД Виталия Ченцова стоимостью более миллиарда рублей. Соответствующий иск поступил в Промышленный районный суд Ставрополя.

Надзорное ведомство намерено добиться изъятия недвижимости, транспортных средств, а также денежных средств, полученных от продажи объектов. Общая стоимость активов, на которые претендует государство, превышает один миллиард рублей.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, основанием для подобных исков могут служить результаты антикоррупционной проверки. Если выясняется, что бывший чиновник владеет имуществом, стоимость которого не соответствует его законным доходам, прокуратура вправе потребовать передачи таких активов государству.

При этом имущество может быть оформлено не только на самого бывшего должностного лица, но и на его родственников или других людей. Законность происхождения средств, за счёт которых приобретались активы, подлежит оценке в ходе судебного разбирательства.

Виталий Ченцов занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Ставропольскому краю с 2013 по 2021 год. В этот период он также руководил следственным управлением регионального главка.

Предварительное заседание по иску назначено на 2 ноября.