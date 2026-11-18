Долги за коммунальные услуги могут списать даже в том случае, если человек не платил по счетам несколько лет. Однако процедура банкротства имеет ограничения, а ошибки при оформлении документов способны оставить часть задолженности за должником. Об этом URA.RU рассказал арбитражный управляющий Вячеслав Курилин.

По словам специалиста, в процедуру банкротства можно включить долги за газ, электричество, отопление, услуги управляющей компании и содержание общего имущества дома. При этом значение имеет не срок образования задолженности, а дата её возникновения: списать можно обязательства, появившиеся до принятия заявления о банкротстве.

Отдельные правила действуют для квартир с несколькими собственниками. Если лицевые счета официально разделены, каждый владелец отвечает за собственные начисления. Когда такого разделения нет, собственники могут нести солидарную ответственность.

Курилин привёл пример с квартирой, за которой числится 100 тысяч рублей коммунальной задолженности. Если один из владельцев проходит банкротство, взыскать с него старый долг уже нельзя. Однако остальные собственники по-прежнему могут отвечать за всю сумму.

Существенные различия есть и между судебным и внесудебным банкротством. В последнем случае заявление подают через МФЦ, процедура бесплатная, а общая сумма обязательств, по данным эксперта, не должна превышать 1 млн рублей. При этом должнику необходимо самостоятельно перечислить все задолженности, от которых он хочет избавиться.

Недостаточно просто указать адрес квартиры и попросить списать коммунальные долги. Нужно назвать каждую организацию-кредитора, соответствующую услугу и точную сумму задолженности. Если какие-то обязательства пропустить или неправильно указать, они могут остаться после завершения процедуры.

При судебном банкротстве риск подобных ошибок, по оценке Курилина, ниже: в процессе участвуют кредиторы, финансовый управляющий и другие организации, которые отслеживают требования к должнику.