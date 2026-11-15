Подарок на Новый год: Как сэкономить на оплате ЖКХ во время праздников
Эксперт Бондарь: Во время новогодних каникул можно сэкономить на оплате ЖКХ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если на новогодние каникулы уехать из дома хотя бы на шесть полных дней подряд, можно попросить перерасчёт платы за вывоз мусора, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. День отъезда и день возвращения в этот срок не входят. Например, если выехать 30 декабря и вернуться 6 января, для перерасчёта учтут шесть дней — с 31 декабря по 5 января включительно.
«Уменьшить суммы в платёжках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально», — пояснил собеседник 360.ru.
Для перерасчёта за вывоз мусора нужно подать заявление тому, кто выставляет счёт за эту услугу. По общему правилу обратиться можно до поездки или в течение 30 дней после возвращения. Срок отсутствия помогут подтвердить, например, именные билеты или счёт за проживание в гостинице.
С водой, электричеством и газом всё проще, если в квартире стоят исправные счётчики. Специалист посоветовал перед отъездом перекрыть воду и выключить технику, которая не понадобится. Если за каникулы показания не изменились, в обычный срок достаточно передать те же цифры. Плату за отопление, содержание общего имущества и взнос на капремонт продолжат начислять и за пустую квартиру.
Ранее экономист объяснил, как добиться перерасчёта за отопление, если батареи плохо греют. Когда температура в комнате опускается ниже нормы, нужно оставить заявку в аварийно-диспетчерской службе. Результаты замеров внесут в акт.