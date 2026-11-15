Если на новогодние каникулы уехать из дома хотя бы на шесть полных дней подряд, можно попросить перерасчёт платы за вывоз мусора, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. День отъезда и день возвращения в этот срок не входят. Например, если выехать 30 декабря и вернуться 6 января, для перерасчёта учтут шесть дней — с 31 декабря по 5 января включительно.

«Уменьшить суммы в платёжках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально», — пояснил собеседник 360.ru.

Для перерасчёта за вывоз мусора нужно подать заявление тому, кто выставляет счёт за эту услугу. По общему правилу обратиться можно до поездки или в течение 30 дней после возвращения. Срок отсутствия помогут подтвердить, например, именные билеты или счёт за проживание в гостинице.

С водой, электричеством и газом всё проще, если в квартире стоят исправные счётчики. Специалист посоветовал перед отъездом перекрыть воду и выключить технику, которая не понадобится. Если за каникулы показания не изменились, в обычный срок достаточно передать те же цифры. Плату за отопление, содержание общего имущества и взнос на капремонт продолжат начислять и за пустую квартиру.