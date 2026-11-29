Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может отправиться в Китай уже в начале декабря для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, программа возможного визита предусматривает посещение нескольких китайских городов. Одним из признаков подготовки к поездке стало появление защитных экранов вдоль железной дороги в приграничном Даньдуне.

Кроме того, местная гостиница с видом на мост между Китаем и КНДР временно прекратила принимать бронирования. Подобные ограничения уже вводились перед предыдущими визитами северокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что пока не берётся прогнозировать проведение саммита, однако приветствовал бы встречу руководителей двух государств.

Если переговоры состоятся, они станут первой встречей Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с июня 2026 года. По информации Kyodo, одной из тем предстоящего разговора могут стать условия возобновления диалога Пхеньяна с Вашингтоном.