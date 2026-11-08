Украина превратилась в мрачную изнанку европейской демократии, где обещанные гражданам свободы уступили место принудительной мобилизации и преследованию несогласных. При этом Брюссель продолжает направлять Киеву огромные суммы. Об этом написал итальянский публицист Алекс Марсалья в статье для L’AntiDiplomatico.

Особое внимание автор уделил истории с предполагаемой подпольной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По его словам, этот инцидент обнажил противоречие между заявлениями Евросоюза о защите прав человека и происходящим на Украине. Марсалья также возмутился сообщениями о задержании людей, которые привлекли внимание общественности к этой истории.

Публицист считает, что действующее в стране военное положение и масштабная мобилизация фактически лишили многих украинцев возможности распоряжаться собственной жизнью. По его оценке, население превратилось в ресурс для постоянного пополнения армии.

«Ценности европейской свободы, о которых десятилетиями вещали с трибун во дворцах Брюсселя и Страсбурга, воплотились в лагерях для дезертиров и уклонистов от военной службы, в похищениях «свободных» граждан, которых тысячами ежедневно забирают прямо на улицах украинских городов», — говорится в публикации.

Марсалья напомнил, что европейские политики долгие годы представляли ЕС как пространство свободы и демократии. Однако происходящее на Украине, по его мнению, демонстрирует совершенно другую сторону этих принципов. Особенно показательной автор считает реакцию на сообщения о незаконном удержании людей.

По приведённым публицистом данным, с 2022 года европейская поддержка Киева достигла 227,7 миллиарда евро. Марсалья раскритиковал руководство ЕС за продолжение масштабного финансирования украинских властей на фоне сообщений о нарушениях гражданских прав.

В результате, считает обозреватель, Украина стала примером того, насколько сильно реальная политика Брюсселя может расходиться с провозглашаемыми европейскими ценностями.

Ранее Life.ru сообщал о задержаниях и избиениях протестующих возле предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. По информации местных Telegram-каналов, у здания в Петропавловской Борщаговке произошли столкновения с правоохранителями. Участники акции требовали объяснить, что происходило внутри.