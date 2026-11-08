Более тысячи свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену собрал Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Об этом ТАСС рассказал председатель организации, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По его словам, трибунал продолжает документировать показания о жестоком обращении с российскими военнослужащими и заниматься вопросами, связанными с обменом пленных. Речь идёт о свидетельствах, собранных общественной организацией.

При этом деятельность трибунала не ограничивается историями российских военных. Григорьев утверждает, что организация также фиксирует многочисленные сообщения о пытках и издевательствах над гражданами самой Украины.

По версии председателя трибунала, подобная практика возникла ещё во время событий «евромайдана» в 2013–2014 годах. Впоследствии, как утверждает Григорьев, жестокому обращению со стороны украинских вооружённых формирований подвергались ополченцы и мирные жители Донбасса.

Ранее Life.ru рассказывал о проблеме так называемого теневого плена. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова объясняла, что статус некоторых захваченных военнослужащих долго остаётся неподтверждённым, из-за чего их сложнее включить в переговоры. При этом 23 октября в результате очередного обмена удалось вернуть 50 бойцов из Донбасса и Крыма. Отдельный скандал разгорелся под Киевом, где после сообщений о возможном незаконном удержании людей в частном доме Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении военными служебных полномочий.