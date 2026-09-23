«Л.Е.В. Менеджмент» перевёл на себя управление «Нестле Россия»

Акционерное общество «Л.Е.В. Менеджмент» получило право без доверенности действовать от имени ООО «Нестле Россия». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23 сентября.

Теперь управляющая компания указана в реестре как единственное лицо, которое может действовать от имени российского подразделения Nestlé. Ранее такими полномочиями обладал гендиректор «Нестле Россия» Денис Войтюк.

При этом Войтюк сохраняет должность исполнительного директора компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что временный управляющий Nestlé заявил о намерении сохранить рабочие места, действующую команду и стабильную работу российского бизнеса. Он также отметил значимость российского подразделения для снабжения торговых сетей продукцией. Сам Войтюк сообщил сотрудникам, что «Нестле Россия» продолжит делать ставку на рост продаж, эффективность и развитие брендов.