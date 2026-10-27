Ла Лига извинилась перед Китаем из-за слов Мбаппе о Мао Цзэдуне

Испанская Ла Лига принесла официальные извинения китайским болельщикам после скандала с нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе, назвавшим Мао Цзэдуна диктатором. Заявление появилось 27 октября на сайте организации и в её аккаунте в соцсети X.

В обращении руководство чемпионата подчеркнуло, что не разделяет высказывание футболиста и считает недопустимым переносить ответственность за его слова на остальные клубы.

«Эти высказывания были сделаны в личном качестве и не отражают позицию Ла Лиги», — говорится в заявлении. Организация также выразила сожаление в связи с оскорблением китайских болельщиков и извинилась от имени всех клубов.

Поводом для конфликта стало интервью Мбаппе, в котором он рассказал о понравившемся интернет-меме. На изображении лицо французского нападающего было совмещено с портретом Мао Цзэдуна. Футболист назвал человека на картинке «китайским диктатором», не произнеся его имени.

После распространения видео несколько китайских компаний отказались от рекламного сотрудничества с Мбаппе. Затем государственный телеканал CCTV приостановил трансляции матчей испанского чемпионата.

Ла Лига заверила, что уважает Китай, его государственные институты и народ, а также дорожит поддержкой миллионов местных поклонников футбола. Представители турнира сообщили, что уже взаимодействуют с китайскими партнёрами и официальными лицами для урегулирования ситуации.

Кроме того, испанская организация намерена совместно с клубами и игроками разработать протокол информирования и коммуникации. Он должен способствовать уважению к различным культурам и предотвращать подобные конфликты в будущем.

Позднее извинения принёс и сам Мбаппе. Француз признал, что его комментарий оказался неудачным и задел жителей Китая, подчеркнув уважение к китайскому народу и его истории.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшим летом Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На ЧМ-2026 капитан сборной Франции забил больше всех мячей, однако его команда завершила турнир без титула.