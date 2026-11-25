Италия продолжает обсуждать с Украиной возможную поставку от 10 до 20 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на обеспокоенность Рима украинской военной операцией в территориальных водах Ливии. Итальянское правительство не собирается отзывать недавно одобренный пакет военной помощи Киеву и не рассматривает приостановку переговоров о передаче боевых самолётов. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, атака украинских беспилотников на российские суда в районе ливийского порта Бенгази вызвала серьёзную обеспокоенность итальянских властей, однако не изменила общего курса Рима в отношении военной поддержки Украины.

Речь идёт о переговорах о возможной передаче от 10 до 20 самолётов Eurofighter. Как уточняет российское издание «Профиль», рассматриваются истребители Typhoon первой модификации Tranche 1, которые Италия планирует вывести из состава своих военно-воздушных сил в рамках обновления авиапарка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского об атаке на корвет «Меркурий» в Ливии. Представитель Кремля подтвердил, что российская сторона обратила внимание на слова украинского лидера.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни выразил украинскому коллеге Андрею Сибиге обеспокоенность произошедшим и призвал не допустить распространения конфликта на Средиземноморье. По словам министра, итальянская сторона не получала предварительного предупреждения об операции и не оказывала Киеву поддержки. Украина, в свою очередь, назвала удары действиями в рамках самообороны.