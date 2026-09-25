La Stampa: Речь Зеленского в ООН не нашла поддержку у США и Трампа

Выступление Владимира Зеленского на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН оказалось ориентировано прежде всего на европейскую аудиторию. Итальянская газета La Stampa отметила, что американская поддержка украинского лидера на фоне его отношений с Дональдом Трампом не ощущалась.

«Обращение Владимира Зеленского с трибуны Организации Объединённых Наций, его четвёртая речь в ООН с начала противостояния с Россией, имела только одну сторону: европейскую. Несмотря на двусторонние отношения с Дональдом Трампом, американская поддержка казалась отдалённой», — говорится в материале.

По мнению издания, Зеленского также не устраивает нынешняя роль Вашингтона в конфликте. Как пишет La Stampa, на фоне проблем с Ираном США выступают между сторонами противостояния скорее как посредник, а не как союзник Киева.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал поездку Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН провальной. По его оценке, украинский лидер рассчитывал получить от США необходимую поддержку, однако не смог добиться поставленной цели.