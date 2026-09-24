Лабковский вышел на связь после двух операций на сердце со словами «Я выжил»

65-летний психолог Михаил Лабковский оказался на операционном столе из-за расслоения аорты. Ему потребовались два сложных хирургических вмешательства на открытом сердце. У себя в соцсетях специалист впервые вышел на связь после случившегося.

Михаил Лабковский вышел на связь после операции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /labkovskiyofficial

Медики заменили протезами восходящий отдел и дугу главного кровеносного сосуда, а также брахиоцефальный ствол. Кроме того, пациенту провели коронарное шунтирование и восстановили сердечный ритм. Во время операций врачи использовали аппарат искусственного кровообращения и временно останавливали кровоток.

Сейчас Лабковского уже выписали из больницы. Впереди у него как минимум три месяца реабилитации, в течение которых необходимо соблюдать строгий режим и ограничивать физические нагрузки. Сам психолог 23 сентября вышел на связь и рассказал, что готовится к зимним гастролям.

Он отметил, что его лекции в зарубежных государствах пришло перенести, а некоторые люди начали сдавать билеты, подумав, что психолог попросту умрёт на операционном столе.

Ранее Life.ru рассказывал, что психолог Михаил Лабковский перенёс две сложные операции на открытом сердце из-за расслоения аорты. Врачи заменили повреждённые участки сосудов, провели коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.