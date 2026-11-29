Лабубу уступает роботу: Мир охватила мода на застенчивый брелок за 150 долларов
NYT: Японский робот-брелок Mirumi набирает популярность на смену Лабубу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
У китайских монстриков Лабубу появился серьёзный конкурент из Японии. Новый объект желания модников по всему миру — пушистый робот-брелок Mirumi, который умеет застенчиво поглядывать на прохожих и отворачиваться в ответ на прикосновения. Несмотря на цену в 150 долларов, игрушку раскупают за считаные дни, пишет The New York Times.
Внешне Mirumi напоминает помесь совы, ленивца и знаменитой электронной игрушки Фёрби. Робот выпускается в четырёх цветах, цепляется мохнатыми лапками за ручку сумки и реагирует на окружающих, поворачивая голову.
В Японии первую партию игрушек раскупили за четыре дня, а в Калифорнии — всего за сутки. В лондонском универмаге Harrods робот стал второй самой продаваемой игрушкой. Новинкой заинтересовалась даже Пэрис Хилтон, спросившая в соцсетях разработчика, где её можно заказать.
Любопытно, что создатели Mirumi из токийской компании Yukai Engineering намеренно сделали робота простым. Он не записывает и не хранит данные, а его главная задача — вызывать умиление. Источником вдохновения для инженеров стал маленький ребёнок, который держался за маму в метро и с любопытством разглядывал пассажиров.
Игрушка пришлась по душе людям самых разных поколений. Так, 56-летняя жительница Нью-Джерси купила сразу шесть роботов, подарив одного своей 92-летней свекрови. Теперь пожилая женщина расстраивается каждый раз, когда у её пушистого компаньона разряжается батарейка.
По данным исследовательской компании Circana, продажи декоративных подвесок и брелоков в этом году выросли на 200%. При этом в первом полугодии на домохозяйства, состоящие исключительно из взрослых, пришлось более половины продаж игрушек.
Ранее Life.ru писал, что в Минпросвещения России не намерены запрещать зарубежные игрушки в детских садах ради продвижения отечественных аналогов. В ведомстве подчеркнули, что детские симпатии невозможно регулировать административными мерами.