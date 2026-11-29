У китайских монстриков Лабубу появился серьёзный конкурент из Японии. Новый объект желания модников по всему миру — пушистый робот-брелок Mirumi, который умеет застенчиво поглядывать на прохожих и отворачиваться в ответ на прикосновения. Несмотря на цену в 150 долларов, игрушку раскупают за считаные дни, пишет The New York Times.

Внешне Mirumi напоминает помесь совы, ленивца и знаменитой электронной игрушки Фёрби. Робот выпускается в четырёх цветах, цепляется мохнатыми лапками за ручку сумки и реагирует на окружающих, поворачивая голову.

В Японии первую партию игрушек раскупили за четыре дня, а в Калифорнии — всего за сутки. В лондонском универмаге Harrods робот стал второй самой продаваемой игрушкой. Новинкой заинтересовалась даже Пэрис Хилтон, спросившая в соцсетях разработчика, где её можно заказать.

Любопытно, что создатели Mirumi из токийской компании Yukai Engineering намеренно сделали робота простым. Он не записывает и не хранит данные, а его главная задача — вызывать умиление. Источником вдохновения для инженеров стал маленький ребёнок, который держался за маму в метро и с любопытством разглядывал пассажиров.

Игрушка пришлась по душе людям самых разных поколений. Так, 56-летняя жительница Нью-Джерси купила сразу шесть роботов, подарив одного своей 92-летней свекрови. Теперь пожилая женщина расстраивается каждый раз, когда у её пушистого компаньона разряжается батарейка.

По данным исследовательской компании Circana, продажи декоративных подвесок и брелоков в этом году выросли на 200%. При этом в первом полугодии на домохозяйства, состоящие исключительно из взрослых, пришлось более половины продаж игрушек.