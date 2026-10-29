От игрушек до шпионской войны: Hello Kitty угодила в международный скандал с Китаем

Японская компания Sanrio, владеющая правами на персонажа Hello Kitty, прекратила сотрудничество со шпионским сериалом Vivant («Живой») после волны возмущения в Китае. Причиной стали сцены жестоких пыток японских разведчиков, которые в телепроекте совершают сотрудники вымышленной китайской спецслужбы. Об этом сообщает The Guardian.

Скандал разгорелся вокруг второго сезона сериала, который выпускает японская телекомпания TBS. В одной из серий, вышедшей 4 октября, китайский агент отрезает пальцы японскому разведчику и наносит ему ножевое ранение. Китайские государственные СМИ обвинили создателей Vivant в искажении истории и намеренном очернении КНР. По мнению критиков, показанные в сериале методы пыток напоминают преступления, совершённые японскими военными против китайского населения во время Второй мировой войны.

Особое недовольство вызвала рекламная коллаборация Sanrio с сериалом. Компания выпустила товары, на которых Hello Kitty и другие популярные персонажи, включая My Melody и Cinnamoroll, были изображены в образах героев шпионской драмы.

После критики Sanrio принесла извинения и объявила о прекращении совместного проекта, включая дальнейшие рекламные кампании. В компании пояснили, что отдельные элементы сериала противоречат её принципам, основанным на заботе, взаимопонимании и гармонии между людьми.

Представители Sanrio также пообещали тщательнее проверять будущие партнёрские проекты. При этом руководство TBS отвергло обвинения в антикитайской направленности, подчеркнув, что сериал является художественным произведением и не преследует цели оскорбить какую-либо страну.

Для Sanrio китайский рынок имеет большое значение. По данным The Guardian, за первое полугодие выручка компании в Китае достигла 781 миллиона юаней (около 9,44 млрд рублей), увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.