Иностранные игрушки не станут массово убирать из российских детских садов ради отечественных аналогов. Такую позицию озвучили в Минпросвещения, передаёт «Газета.ru».

В ведомстве подчеркнули, что не собираются административными методами определять предпочтения дошкольников. Главная задача — обеспечить детсадам и родителям широкий выбор качественных и безопасных игрушек, в том числе знакомящих детей с российской историей, культурой и традициями.

«Конкуренция за интерес ребёнка при этом ведётся в рамках качества продукции, а не административных решений: игрушку невозможно «назначить» любимой, её выбирает ребёнок», — пояснили в министерстве.

Какие именно игрушки использовать на занятиях, по-прежнему будут решать сами детские сады и педагоги с учётом требований законодательства. При этом особое внимание рекомендуется уделять играм, которые помогают воспитанию и развитию детей.

Одновременно Минпросвещения готовит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В него планируют включить базовый перечень игр, игрушек и учебных материалов для всех детсадов. Список составляют с учётом возраста воспитанников и направлений их развития.

В министерстве отдельно уточнили, что новый перечень установит лишь необходимый минимум. Детсады смогут дополнять его в соответствии со своими образовательными программами и интересами детей. Среди рассматриваемых категорий — развивающие игры, материалы для сюжетных занятий, спортивные наборы и принадлежности для народных подвижных игр.

Ранее Life.ru сообщал о планах Минпросвещения разработать единый перечень игрушек для детских садов. Предполагалось, что в него войдут игры и пособия, знакомящие дошкольников с российскими традициями, культурой и историческими личностями.