Lada, «Буханка» и Voyah: Названы участники программы льготного автокредитования
Более 19 моделей российских авто включат в программу льготного кредитования
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Как минимум 19 моделей автомобилей семи отечественных марок могут стать доступны по льготным кредитам с 1 декабря. Перечень будущих участников госпрограммы раскрыли РИА «Новости».
В список вошли шесть моделей Lada: Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться господдержкой при приобретении специальных версий Granta и Vesta с ручным управлением. УАЗ представит четыре автомобиля — «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханку».
К программе также присоединятся «Москвич 3» и его электрическая версия 3е. В перечень включены и различные модификации на базе Sollers SF5. Среди электрокаров и гибридов заявлены Evolute i-Space, i-Joy и Voyah Free.
Как рассказала представитель брендов Evolute и Voyah Елизавета Хмелева, на покупку этих трёх машин предусмотрена скидка 10% от стоимости, но не более 500 тысяч рублей. Участие подтвердил и производитель электромобиля «Атом», сославшись на высокую степень локализации своей продукции. Однако конкретный размер льготы для этой модели пока не раскрывается.
Одновременно Минпромторг готовит изменения в условиях государственной поддержки. Ведомство намерено расширить программу для многодетных семей и повысить требования к локализации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для электрического транспорта и гибридов величину скидки планируют привязать к доле отечественных компонентов.
Ранее Life.ru рассказывал, кто сможет воспользоваться льготным автокредитованием с 1 декабря и на какие скидки можно рассчитывать. По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, медикам, педагогам, участникам СВО и их семьям, а также людям с инвалидностью предусмотрена поддержка в размере 20% стоимости машины. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов смогут получить скидку 10%, а для жителей Дальнего Востока с детьми установлена льгота в 25% при соблюдении условий программы.