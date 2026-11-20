Как минимум 19 моделей автомобилей семи отечественных марок могут стать доступны по льготным кредитам с 1 декабря. Перечень будущих участников госпрограммы раскрыли РИА «Новости».

В список вошли шесть моделей Lada: Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Кроме того, покупатели смогут воспользоваться господдержкой при приобретении специальных версий Granta и Vesta с ручным управлением. УАЗ представит четыре автомобиля — «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханку».

К программе также присоединятся «Москвич 3» и его электрическая версия 3е. В перечень включены и различные модификации на базе Sollers SF5. Среди электрокаров и гибридов заявлены Evolute i-Space, i-Joy и Voyah Free.

Как рассказала представитель брендов Evolute и Voyah Елизавета Хмелева, на покупку этих трёх машин предусмотрена скидка 10% от стоимости, но не более 500 тысяч рублей. Участие подтвердил и производитель электромобиля «Атом», сославшись на высокую степень локализации своей продукции. Однако конкретный размер льготы для этой модели пока не раскрывается.

Одновременно Минпромторг готовит изменения в условиях государственной поддержки. Ведомство намерено расширить программу для многодетных семей и повысить требования к локализации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Для электрического транспорта и гибридов величину скидки планируют привязать к доле отечественных компонентов.