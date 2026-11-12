Россияне с 1 декабря 2026 года снова смогут покупать отечественные автомобили по программе льготного автокредитования со скидками от 10 до 40%. Господдержка будет доступна семьям с детьми, медикам, педагогам, участникам СВО и другим категориям граждан. О новых условиях рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

На скидку в 20% смогут рассчитывать сотрудники государственных медицинских учреждений, работники государственных и муниципальных образовательных организаций, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью. Семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов положена скидка 10%.

Особые условия предусмотрены для жителей Дальнего Востока. Семьи с несовершеннолетним ребёнком, зарегистрированные в ДФО и покупающие автомобиль на его территории, смогут получить скидку 25%. Максимальная поддержка в размере 40% предназначена ветеранам боевых действий, получившим увечья во время СВО, при покупке машины с ручным управлением.

Отдельные льготы распространяются на электромобили и последовательные гибриды российского производства. Их покупателям независимо от профессии и семейного положения доступна скидка до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

При этом воспользоваться программой можно будет не при покупке любой машины. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания установлен ценовой предел в два миллиона рублей до применения скидки. Масса транспортного средства не должна превышать 3,5 тонны, а уровень локализации должен составлять не менее 2500 баллов. Подойдут новые автомобили 2026 года выпуска, а также машины 2025 года с ПТС, оформленным не ранее 1 декабря 2025 года.

Говырин привёл пример расчёта: при стоимости машины 1,8 миллиона рублей скидка 20% позволит сэкономить 360 тысяч рублей, а семейная льгота в 10% — 180 тысяч. Государственная поддержка уменьшит первоначальный взнос или основной долг по кредиту. При этом проценты и срок погашения банк установит в договоре.

Для оформления необходимо обратиться в участвующий в программе банк или к сотрудничающему с ним автодилеру. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на льготу. Машина сразу станет собственностью покупателя, но останется в залоге у банка до полного погашения кредита.