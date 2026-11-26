Льготные автокредиты с 1 декабря 2026 года: кому дадут скидку до 40% и какие машины можно купить Оглавление Когда вернут льготные автокредиты и что изменится Кому положен льготный автокредит: таблица скидок Семейный автомобиль: что получат многодетные Какие автомобили подходят под программу с 1 декабря Электромобили и гибриды: скидка до 925 тысяч рублей Сколько можно сэкономить: примеры расчёта Льготный автокредит — это не кредит под 10% годовых В каких банках можно оформить льготный кредит Как получить льготный автокредит: пошаговая инструкция Почему банк может отказать Частые вопросы о льготном автокредитовании Кому положен льготный автокредит с 1 декабря 2026 года, какие машины подходят, скидки до 40%, новые условия для многодетных и порядок оформления. Льготный автокредит с 1 декабря 2026 года: новые условия госпрограммы, скидки до 40% и требования к покупателям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 декабря в России планируют возобновить программу льготного автокредитования, приостановленную в конце сентября. Минпромторг предложил расширить поддержку многодетных семей и изменить требования к российским автомобилям. Скидки составят от 10 до 40% в зависимости от категории покупателя и машины. Life.ru объясняет, кто сможет получить господдержку, сколько можно сэкономить и как оформить кредит.

Когда вернут льготные автокредиты и что изменится

О перезапуске программы с 1 декабря сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров 28 октября. Финансирование предполагается обеспечить за счёт лимитов 2027 года. За девять месяцев 2026 года с помощью льготных кредитов приобрели около 123 тысяч автомобилей, после чего средства закончились.

20 ноября Минпромторг представил обновлённые условия. На 26 ноября они известны по проекту решения правительства (ID 173028): окончательное утверждение и фактический старт выдач ещё предстоит подтвердить. Поэтому приведённые далее параметры — объявленные условия декабрьского перезапуска, а не гарантия получения кредита.

Кому положен льготный автокредит: таблица скидок

Кому положен льготный автокредит по новым условиям: размеры скидок для семей с детьми, медиков, педагогов и других категорий граждан. Инфографика © Life.ru

Семейный автомобиль: что получат многодетные

В большинстве регионов наличие одного ребёнка само по себе не даёт права на семейную льготу. Исключение предусмотрено для Дальнего Востока. По ранее действовавшим правилам учитывались несовершеннолетние дети, а для дальневосточной льготы — регистрация и приобретение машины в ДФО. Конкретные требования к подтверждающим документам следует сверять с банком.

Новое предложение для семей с тремя детьми позволяет выбрать семиместную машину, а не только обычный легковой автомобиль до двух миллионов рублей. Для семей с пятью детьми предусмотрен более высокий ценовой предел для микроавтобусов с семью и более местами. Льготы не следует складывать: банк определяет применимую категорию.

Какие автомобили подходят под программу с 1 декабря

Для стандартных машин с двигателем внутреннего сгорания проект повышает порог локализации с 2 500 до 3 000 баллов. Производство должно осуществляться в России в рамках специального инвестиционного контракта. Для семейных микроавтобусов предусмотрено не менее 3 200 баллов. Баллы отражают выполнение производственных операций и использование компонентов в соответствии с постановлением правительства № 719.

Производители уже сообщили о планируемом участии следующих моделей. Это ориентир для выбора, а не окончательный реестр допущенных комплектаций.

Lada — Granta, Iskra, Vesta, Largus, Niva Legend, Niva Travel; отдельные версии с ручным управлением

УАЗ — Пикап, Патриот, Профи, Буханка

Москвич — 3 и 3е

Sollers — модификации SF5

Evolute и Voyah — i-Space, i-Joy, Free

Атом — электромобиль; размер скидки не объявлен

Даже если модель названа производителем, конкретный автомобиль может не пройти по цене, массе, локализации или другим требованиям. Например, дорогая комплектация машины с ДВС может выйти за предел 2 млн рублей. Запрашивайте подтверждение по VIN до внесения аванса. Семиместная версия также должна отвечать специальным условиям семейной программы.

Какие автомобили могут войти в программу льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года: список моделей и требования к локализации производства. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Электромобили и гибриды: скидка до 925 тысяч рублей

Для соответствующих требованиям российских электромобилей и гибридов социальная категория покупателя не обязательна. Но максимальная скидка теперь зависит от локализации, а не только от типа двигателя.

Как купить электромобиль или гибрид по льготному автокредиту со скидкой до 925 тысяч рублей и от чего зависит размер господдержки. Инфографика © Life.ru

По данным опрошенных РИА Новости производителей, для Evolute i-Space, i-Joy и Voyah Free заявлена скидка 10%, максимум 500 тысяч рублей. Поэтому автоматически рассчитывать на 35% для этих моделей нельзя.

Сколько можно сэкономить: примеры расчёта

Сколько можно сэкономить при покупке автомобиля по программе льготного автокредитования: примеры расчёта скидок от 10 до 40%. Инфографика © Life.ru

Льготный автокредит — это не кредит под 10% годовых

Государство компенсирует часть цены машины через банк. Это уменьшает необходимую сумму финансирования или учитывается в первоначальном взносе. Процентную ставку, срок и требования к заёмщику устанавливает банк. Субсидию наличными покупатель не получает.

Например, машина стоит 1,8 млн рублей, льгота составляет 360 тысяч, а собственный взнос — 300 тысяч. При зачёте скидки и взноса сумма кредита составит 1,14 млн рублей. При условной ставке 20% годовых на 36 месяцев аннуитетный платёж будет около 42,4 тысячи рублей, а сумма платежей по кредиту — около 1,525 млн рублей. Вместе с собственным взносом это около 1,825 млн рублей без дополнительных расходов. Это математический пример, а не предложение банка.

В каких банках можно оформить льготный кредит

Программа работает через банки-партнёры и дилеров. Уточняйте непосредственно у кредитора.

Как получить льготный автокредит: пошаговая инструкция

1. Определите категорию льготы и допустимую стоимость машины.

2. Выберите конкретную комплектацию и запросите подтверждение участия по VIN.

3. Уточните у банка наличие бюджетного лимита, требования к заёмщику и перечень документов.

4. Подготовьте паспорт, водительское удостоверение и документы, подтверждающие льготную категорию. Банк может запросить сведения о доходах, занятости и дополнительные документы.

5. Получите письменный расчёт цены, субсидии, собственного взноса, полной стоимости кредита (ПСК) и дополнительных услуг. Сравните его с обычным кредитом и покупкой за наличные.

6. После одобрения проверьте договор купли-продажи, кредитный договор, залог и условия страхования. Не вносите невозвратный аванс до подтверждения льготы.

Как оформить льготный автокредит в 2026 году, какие документы понадобятся и что проверить перед подписанием договора с банком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Почему банк может отказать

Право на господдержку не гарантирует одобрение кредита. Причиной отказа могут стать недостаточный доход, высокая долговая нагрузка, кредитная история, отсутствие подтверждения льготной категории или исчерпание лимита банка. Уточните также ограничения по предыдущим автокредитам и участию в программе: конкретные условия зависят от актуальной редакции правил.

Частые вопросы о льготном автокредитовании

Можно ли купить машину без кредита?

Нет, эта субсидия связана с оформлением автокредита.

Подходит ли подержанный автомобиль?

Программа предназначена для новых автомобилей. Допуск машин прошлых годов выпуска зависит от действующих требований к документам и дате выпуска.

Можно ли получить скидку на китайский автомобиль?

Прямой импорт не отвечает требованию российского производства. Машина иностранного бренда, произведённая в России, может подойти, если соблюдены все условия.

Дадут ли льготу на первую машину всем россиянам?

Сам факт покупки первого автомобиля не указан среди объявленных оснований декабрьской программы.

Можно ли погасить кредит досрочно?

Досрочное погашение потребительского кредита предусмотрено законом. Перед подписанием договора проверьте порядок погашения и условия предоставления субсидии, а также связанных дилерских скидок.

До какого числа действует программа?

Возобновление запланировано на 1 декабря за счёт средств следующего года. Выдачи зависят от доступного финансирования; гарантированной даты окончания приёма заявок у всех банков нет.

Другие изменения декабря — в обзоре Life.ru «Что изменится с 1 декабря 2026».

Авторы Александра Новоселова