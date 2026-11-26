С 1 декабря 2026 года участники специальной военной операции и члены их семей вновь смогут приобретать новые российские автомобили по программе льготного автокредитования. Размер государственной скидки составит от 20 до 40% в зависимости от категории покупателя и типа машины. О том, как воспользоваться господдержкой и какие документы понадобятся для оформления кредита, Life.ru рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

Кто сможет получить скидку на автомобиль

Базовая скидка для участников СВО составит 20% стоимости машины. Для заёмщиков, зарегистрированных на Дальнем Востоке и приобретающих автомобиль на территории ДФО, она увеличится до 25%. Право на льготу также распространяется на супругов, детей и родителей, совместно проживающих с участником спецоперации.

«Для участников со статусом ветерана боевых действий, получивших увечье в ходе СВО, предусмотрена скидка 40 процентов на автомобиль с ручным управлением», — пояснил сенатор.

Сколько можно сэкономить при покупке машины

Государственная субсидия учитывается в составе первоначального взноса либо направляется на уменьшение основного долга. Например, при покупке автомобиля стоимостью 1,8 млн рублей размер господдержки составит:

при скидке 20% — 360 тысяч рублей;

при скидке 25% — 450 тысяч рублей;

при скидке 40% — 720 тысяч рублей.

Таким образом, при базовой скидке стоимость машины с учётом субсидии составит 1,44 млн рублей без учёта собственных средств покупателя и процентов по кредиту.

Какие автомобили можно купить

Согласно обновлённым условиям, предложенным Минпромторгом, для основной программы подойдут новые российские автомобили с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Машина должна выпускаться в рамках специального инвестиционного контракта и набирать не менее 3000 баллов локализации. Допустимая полная масса — до 3,5 тонны.

Как оформить льготный автокредит

По словам Волошина, для оформления понадобятся паспорт, документ, подтверждающий участие в СВО, и, по общему правилу, водительское удостоверение. Членам семьи дополнительно потребуется подтвердить родство и совместное проживание.

Заёмщик также должен соответствовать требованиям программы в отношении ранее оформленных автокредитов и обязаться не заключать другие договоры автокредитования до конца текущего года.

Перед подписанием договора сенатор рекомендовал сравнить полную стоимость кредита, общую сумму платежей, расходы на страхование и дополнительные услуги. Автомобиль сразу оформляется в собственность покупателя, но остаётся в залоге у банка до погашения задолженности.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 декабря по льготным автокредитам будут доступны шесть моделей Lada. В их числе Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus, а также специальные комплектации Granta и Vesta с ручным управлением.