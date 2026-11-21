С 1 декабря скидка на электромобили и гибриды российской сборки по льготному автокредиту будет зависеть от того, какие работы выполнили в России и какие отечественные детали использовали. За это производителям начисляют баллы, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По его словам, при результате от 2500 баллов скидка составит 925 тысяч рублей, а если модель наберёт меньше 1200 — лишь 500 тысяч. Под условия программы могут подойти недорогие модели УАЗ и отдельные версии «Газели» и «Соболя». Среди возможных участников — кроссовер Lada Azimut.