«Цена и уровень локализации»: Какие машины попадут под льготное автокредитование
Эксперт Кадаков: Льготы при автокредитовании зависят от баллов локализации
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С 1 декабря скидка на электромобили и гибриды российской сборки по льготному автокредиту будет зависеть от того, какие работы выполнили в России и какие отечественные детали использовали. За это производителям начисляют баллы, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.
По его словам, при результате от 2500 баллов скидка составит 925 тысяч рублей, а если модель наберёт меньше 1200 — лишь 500 тысяч. Под условия программы могут подойти недорогие модели УАЗ и отдельные версии «Газели» и «Соболя». Среди возможных участников — кроссовер Lada Azimut.
«Каждый завод должен в индивидуальном порядке подтвердить, сколько баллов локализации набирают его модели, после чего это проверит Минпромторг. <...> Поэтому пока по каждой модели надо отдельно смотреть цену и уровень локализации», — пояснил автоэксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Напомним, выдачу льготных автокредитов возобновят с 1 декабря за счёт средств, предусмотренных на 2027 год. АвтоВАЗ уже назвал шесть моделей Lada, которые можно будет купить со скидкой.