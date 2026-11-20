С 1 декабря россияне смогут приобрести шесть моделей Lada по государственной программе льготного автокредитования. Список автомобилей раскрыли в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В программу вошли Granta, Iskra, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Также льготы распространятся на метановую версию Vesta и специальные комплектации Granta и Vesta с ручным управлением.

Скидку в размере 20% смогут получить медицинские и педагогические работники, люди с инвалидностью, участники СВО и члены их семей. Для раненых участников спецоперации предусмотрена льгота 40% при покупке автомобиля с ручным управлением.

Семьям с двумя и более детьми полагается скидка 10%. Для многодетных семей с тремя и более детьми предусмотрена льгота 20% при покупке российского семейного автомобиля. На Дальнем Востоке семьи с хотя бы одним ребёнком смогут рассчитывать на скидку 25%.

Государственная программа распространяется на автомобили российского производства с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до двух миллионов рублей. При этом в «АвтоВАЗе» подчеркнули, что льготы можно сочетать с действующими акциями производителя.

Ранее Life.ru сообщал, кому будут доступны льготные автокредиты с 1 декабря. Программу решили возобновить после временной приостановки из-за исчерпания средств, выделенных на 2026 год.