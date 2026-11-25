Все официально работающие россияне, которые платят налоги, должны получить право на покупку автомобиля по программе льготного кредитования. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Парламентарий обратил внимание на то, что действующие условия программы оставляют за бортом многих россиян. Льготы на покупку машин с двигателем внутреннего сгорания доступны медикам и педагогам государственных учреждений, участникам СВО и членам их семей, людям с инвалидностью и семьям с детьми в рамках отдельной подпрограммы.

Для остальных покупателей с 1 декабря предусмотрены скидки на российские электромобили и гибриды. В зависимости от степени локализации производства размер льготы составит 10% или 35% стоимости машины.

«Если человек официально работает и платит налоги, он должен иметь право на льготу независимо от профессии», — подчеркнул Панеш.

Депутат также предложил поднять предельную стоимость автомобилей, доступных по программе, с 2 млн до 3 млн рублей. По его мнению, нынешний лимит ограничивает выбор базовыми комплектациями, тогда как семьям с детьми нужны более вместительные и безопасные машины. Кроме того, парламентарий выступил за предоставление повышенной скидки на все российские электрокары и увеличение финансирования программы.

За девять месяцев 2026 года россияне приобрели по льготным автокредитам более 123 тыс. машин. В конце сентября программу приостановили из-за исчерпания бюджетных средств. Выдача кредитов возобновится 1 декабря за счёт финансирования, предусмотренного на 2027 год.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков объяснил Life.ru, что размер скидки на электромобили и гибриды будет зависеть не только от места сборки машины, но и от количества отечественных компонентов и производственных операций, выполненных в России.