В Госдуме предложили разрешить семьям покупать встроенные кухни за счёт материнского капитала. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

Сейчас семья может оплатить маткапиталом квартиру, дом, строительство и реконструкцию с увеличением площади, но не может — кухню, в которой детей будут кормить каждый день. По действующим правилам покупка мебели, в том числе кухонного гарнитура, относится к бытовому благоустройству, и на эти цели федеральный маткапитал не тратится. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Между тем, по мнению депутата, хорошая кухня в квартире с детьми — это не роскошь, а часть санитарно-бытовых условий проживания. Панеш считает, что пора навести порядок в самой логике закона о маткапитале. Однако, как отметил парламентарий, уже сейчас существует легальный обходной путь.

«Если квартира покупается с отделкой по договору долевого участия или купли-продажи, где отделочные работы и встроенная кухня входят в цену единого предмета договора, маткапитал направить можно: семья платит за квартиру, а не за мебель», — объяснил депутат.

По словам Панеша, работает и вариант, когда стоимость отделочных работ в договоре выделена отдельно: она оплачивается за счёт капитала как часть сделки по приобретению жилья. Главное — не дробить покупку. Если кухня оформляется отдельным договором, пусть даже для той же квартиры, Социальный фонд России (СФР) откажет в перечислении средств.

Парламентарий обратил внимание на несправедливость такого подхода. Семьи с одинаковыми квартирами оказываются в неравном положении в зависимости от того, как застройщик обозначил покупку в договоре — «кухня» или «комплект мебели».

«Я предлагаю включить в понятие улучшения жилищных условий оборудование жилого помещения постоянными, неотделимыми элементами: встроенной кухней, сантехническим оборудованием, инженерными системами. Критерий должен быть простым: если элемент нельзя забрать с собой при переезде — он улучшает жильё, а не является бытовой покупкой», — заявил Панеш.

Кроме того, депутат предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт по договору подряда и упорядочить практику оформления договоров. В частности, необходимо разъяснить застройщикам и покупателям возможность оплаты маткапиталом отделки и встроенной кухни, входящих в стоимость квартиры. По мнению парламентария, семьи должны знать свои реальные возможности, а не гадать по отказам СФР.

«Ребёнок не должен расти в квартире, где семья готовит еду на раскладном столике, потому что потратить маткапитал на нормальную кухню «нельзя». Граница между улучшением жилья и бытовым благоустройством, проведённая тридцать лет назад, сегодня не соответствует реальности», — заключил Панеш.

Ранее, 18 ноября, Каплан Панеш в беседе с Life.ru предложил привязать размер материнского капитала к стоимости жилья и среднему первоначальному взносу по ипотеке в каждом регионе России. Кроме того, парламентарий выступил за снижение минимального первоначального взноса по семейной ипотеке для многодетных семей с 20 до 10% и расширение возможностей покупки квартир на вторичном рынке.